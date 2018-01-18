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Türk tankları Reyhanlı'da

Afrin hedefi için yola koyulan Türk birlikleri, Hatay'ın sınırdaki ilçelerinden Reyhanlı'ya ulaştı. Sevgi seli ile karşılanan Reyhanlı'da Türk tankları operasyon için hazır kıta bekliyor.

REUTERS | 18.01.2018 - 09:35..
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Türk tankları Reyhanlı'da

TSK'da büyük Afrin operasyonu için geri sayım sürüyor. Ellerin tetikte beklendiği sınırda hareketlilik devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır sınır bölgesinde yığınak oluşturmak için hazırlıklarını sürdüren Mehmetçik, Hatay'ın sınır ilçelerinden Reyhanlı'ya da tank sevkiyatları gerçekleştiriyor.

Türk tankları Reyhanlı'da

REYHANLI'YA TANK YIĞINAĞI

Yaklaşık bir haftadır süre gelen operasyon hazırlıkları kapsamında sınır bölgesine yığın oluşturan TSK birlikleri, dün de bölgeye tank sevkiyatı gerçekleştirdi. Suriye'nin sınırında bulunan Reyhanlı'ya yüzlerce tankı yerleştiren TSK, Afrin'e girmek için hazırda bekliyor.

Türk tankları Reyhanlı'da VİDEO

Türk tankları Reyhanlı'da

Türk tankları Reyhanlı'da

HALKTAN BÜYÜK DESTEK

Yüzlerce araçlık konvoylar ile bölgeye getirilen tankların geçişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik önlemleri haricinde de yerel halk askerlere ilgi gösterdi. Yağan yağmura rağmen dışarı çıkan halk tankların yanına akın etti, askerlere moral verdi.

Askeri konvoyun geçiş görüntüleri Reuters ajansı tarafından dünyaya servis edildi.

Türk tankları Reyhanlı'da

Türk tankları Reyhanlı'da

TÜM BİRLİKLER SURİYE SINIRINDA

Tank birlikleri haricinde bazı teknik araçların da Reyhanlı'ya getirildiği görülürken, tank personelleri, teknik personel ve sağlık birimlerinin de Suriye sınırına transfer edilerek hazırda bekletildikleri belirtildi.

Türk tankları Reyhanlı'da

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