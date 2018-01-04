Türk Telekom Müşteri Merkezleri faaliyete başladı

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 5 yıllık stratejik planı çerçevesinde Türkiye’yi geleceğe taşıyarak ülke ekonomimize kalıcı katkı sağlama, hızlı büyüme ve mükemmel müşteri deneyimi hedefleriyle satış kanallarında entegrasyona devam ediyor.

Bu kapsamda ilk etapta toptan satış kanallarını optimize ederek Entegre Dağıtım Merkezlerini (EDM) oluşturan Türk Telekom, şimdi de kendine ait ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezlerine (TTMM) dönüştürüyor. Hali hazırda Türkiye çapında 250’yi aşkın ofisi bulunan Türk Telekom’un, dijitalleşme ile birlikte değişen müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı TTMM’ler, tüm bayilik hizmetlerinin yanı sıra adeta birer tekno-market gibi faaliyet yürütecek. Müşteri şikâyetlerinin de 2 alınacağı TTMM’lerde fatura ödeme ve tarife değişikliği gibi hizmetlerin yanı sıra, cihaz ve aksesuar hatta televizyondan drone’a kadar çok çeşitli elektronik ürün satışı da söz konusu olacak.

"BAYİLERE İŞ İMKANI SUNUYORUZ"

Bu proje kapsamında Türk Telekom mağazaları ve TTMM’lerde verilen tüm hizmetlerin eşitleneceğini belirten Önal, “Tüm hizmetlerimizi tek çatı altında topladığımız TTMM’lerde müşteri şikayeti alacağız, fatura ödeme, tarife değiştirme gibi hizmetleri vereceğiz ve elbette cihaz çeşitlerimizi de artıracağız. Hatta televizyon ve drone bile satacağız. Toptanda ve perakendede attığımız tüm bu adımların ilk meyvelerini toplamaya başladık. Eylül 2016-Eylül 2017 dönemindeki 12 aylık süreçte 2 milyon net yeni abone kazanımı ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana gerçekleşmiş en büyük abone kazanımını elde ettik. Biz büyürken bayilerimize de yeni iş fırsatları sunuyoruz, bayi- 3 kazanç sistemimizi geliştiriyor, ürün portföyümüzü genişletiyoruz. Türk Telekom’la çalışanlar bugüne kadar iyi kazanıyorlardı bundan sonra da kazanmaya devam edecekler.”

TTMMPLUS VE TTMM HANGİ HİZMETLERİ SUNACAK

Perakende ve teknoloji sektöründe standartları yeniden belirlemeye aday yeniliklerin getirildiği TTMM’lerin özellikleri ve verecekleri hizmetler özetle şöyle:

- Dijital çağın son dinamiklerinin yansıtıldığı Türk Telekom Müşteri Merkezleri, ‘TTMMPlus’ ve ‘TTMMStandart’ olmak üzere iki farklı konseptte tasarlandı. TTMM Plus’lar artık hafta sonu da dahil her gün hizmet veriyor olacaklar.

- TTMM’lerin aydınlatması bulundukları bölgede güneşin doğuş ve batışına göre otomatik ayarlanacak.

- Müşteriyle doğrudan ilişkide olan çalışanların kimlik tanımlama işlemleri parmak izi teknolojisiyle yapılacak.

- Mobil, sabit internet, sabit telefon ve TV ürünlerinin hepsi satın alınabilecek.

- Elektronik ürün (Drone, oyun konsolu vb.) satın alınabilecek.

- Başta mobil cihazlar olmak üzere her türlü cihaz ve aksesuar satışı yapılabilecek.

- Tüm ürünlere ilişkin müşteri talepleri ve şikayetleri alınabilecek ve çözümlenebilecek.

- Fatura ödenebilecek, tarife değişikliği, taahhüt dahil her türlü başvuru yapılabilecek.

- TV ürünleri ve akıllı cihazlar başta olmak üzere teknolojik ürünler deneyimlenebilecek.

- Mağaza içinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilecek.

- Teknoloji danışmanlarıyla müşterilerimin cihazlarına ilişkin sorunlarına destek verilecek.

TÜRK TELEKOM HAKKINDA

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2017 itibarıyla 13,4 milyon sabit erişim hattı, 9,4 milyon genişbant ve 19,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.095 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.