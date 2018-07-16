taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8266
EURO
5,6519
ALTIN
193,17
PETR
74,6900

Türk yemekleri Japonya'da tanıtıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayan Türk Gıda Ürünleri Festivali'nde Japonlara Türk mutfağının seçkin yemekleri sunuldu.

AA | 16.07.2018 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türk Gıda Ürünleri Festivali, Tokyo'nun merkezi konumunda bulunan Shiba Parkı’nda gerçekleştirildi. Parkta kurulan çadırlarda, Japonlara Türk mutfağının seçkin yemekleri ikram edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japon halkının Türk yemeklerini sevdiğini belirterek, festival ile Türk mutfağının Japon halkına daha iyi tanıtılacağını söyledi.

Türk yemekleri Japonya'da tanıtıldı

TÜRK MUTFAĞININ DÜNYAYA TANITILMASI

Festival kapsamında Türk gıda ihracatçılarının Japon gıda dağıtımcıları ve süper market temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Murat Mercan, "Türkiye ve Japonya arasında çok sıcak ilişkiler var. Türk yemeklerinin Tokyo’da tanıtılması çok önemli. Türk mutfağı ne kadar çok tanıtılırsa, o kadar çok Türk gıda ürünü satılacaktır. Belli bir aşamaya gelindi. Bu tür etkinliklerle yakalanan ivme artacaktır. Festival yılda birkaç defa yapılabilir." diye konuştu.

Türk yemekleri Japonya'da tanıtıldı

GELENEKSEL TATLARA YOĞUN İLGİ

Türk Gıda Ürünleri Festivalini 20 bine yakın Japon ziyaret etti. Türk gıda ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak için düzenlenen etkinlikte Japonlar, simitten, pideye, çiğ köfteden, bulgur pilavına kadar birçok geleneksel tada yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde geleneksel lezzetlerin yanı sıra folklor, müzik dinletisi ve oya gibi kültürel etkinlikler de yer aldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

126
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

65
Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

28
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

29
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

38
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

52
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM