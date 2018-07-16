Türk yemekleri Japonya'da tanıtıldı

Türk Gıda Ürünleri Festivali, Tokyo'nun merkezi konumunda bulunan Shiba Parkı’nda gerçekleştirildi. Parkta kurulan çadırlarda, Japonlara Türk mutfağının seçkin yemekleri ikram edildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japon halkının Türk yemeklerini sevdiğini belirterek, festival ile Türk mutfağının Japon halkına daha iyi tanıtılacağını söyledi.

TÜRK MUTFAĞININ DÜNYAYA TANITILMASI

Festival kapsamında Türk gıda ihracatçılarının Japon gıda dağıtımcıları ve süper market temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını anlatan Murat Mercan, "Türkiye ve Japonya arasında çok sıcak ilişkiler var. Türk yemeklerinin Tokyo’da tanıtılması çok önemli. Türk mutfağı ne kadar çok tanıtılırsa, o kadar çok Türk gıda ürünü satılacaktır. Belli bir aşamaya gelindi. Bu tür etkinliklerle yakalanan ivme artacaktır. Festival yılda birkaç defa yapılabilir." diye konuştu.

GELENEKSEL TATLARA YOĞUN İLGİ

Türk Gıda Ürünleri Festivalini 20 bine yakın Japon ziyaret etti. Türk gıda ürünlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak için düzenlenen etkinlikte Japonlar, simitten, pideye, çiğ köfteden, bulgur pilavına kadar birçok geleneksel tada yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde geleneksel lezzetlerin yanı sıra folklor, müzik dinletisi ve oya gibi kültürel etkinlikler de yer aldı.