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Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Balıkesir'de düzenlenen beşinci Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'ne Türk yıldızlarının gösterisi ilgi topladı.

İHA | 07.09.2018 - 14:23..
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen 5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'nde Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisini 150 bin kişi izledi.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

NEFES KESEN GÖSTERİ

Bu yıl beşincisi düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'nin finalinde Türk Yıldızları nefes kesen bir gösteriye imza attı.

Mysia Havacılık Festivalinde Türk Yıldızları rüzgarı İZLE

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Sesten hızlı 7 uçak ile gösteri yapan Türk Yıldızları akrobasi timi grup ve solo gösterileri ile büyük alkış aldı.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

150 BİN KİŞİ İZLEDİ

Türk Yıldızları yaklaşık 20 dakika boyunca gökyüzünü kırmızı beyaz renklere boyadı. Mysia Havacılık Festivali'nde Türk Yıldızları'nı 150 bin kişi nefeslerini tutarak izledi.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

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