Türkiye 3 ülkeyle savunma anlaşmalarını imzaladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda çeşitli görüşmelerde bulundu.

Toplantının ardından savunma sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi, başta kara hava ve deniz sistemleri ile AR-GE olmak üzere tüm alanlarda daha iyi bir seviyeye taşınmasına yönelik niyet beyanı imzalandı.

ANLAŞMADA NELER VAR

Anlaşmada askeri elektronik sistemler, yazılım ve simülasyon sistemleri ile muhabere teçhizatı dahil, hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde işbirliğinin güçlendirilmesinin yanısıra, teknolojik işbirliği dahil savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesinin desteklenmesi, işbirliğinin ilk adımı olarak, SAMP-T sistemini temel alan bir sistemin EUROSAM Konsorsiyumu ve Türk firmaları tarafından analizinin yapılmasına ve müteakiben üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanması, aralarındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin güçlendirilmesi; işbirliği ile NATO kapsamında ikili ve üçlü formatlarda istişareler yapılması ve NATO’nun ortaklarıyla işbirliğinin geliştirilmesine destek olunması konuları yer aldı.

TÜRKİYE VE İSPANYA İŞBİRLİĞİ

Ayrıca Türkiye ile İspanya arasında da savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik niyet beyanı imzalandı. İki ülke arasında savunma sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine; başta kara hava ve deniz sistemleri işe arge olmak üzere tüm alanlarda daha iyi bir seviyeye taşınmasına yönelik bir niyet beyanı da imzalandı.









