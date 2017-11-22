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Türkiye Arakanlılar için Bangladeş'te 2 hastane kuracak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'te iki tane sahra hastanesi kurulacağını açıkladı.

22.11.2017 - 09:33
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Akdağ, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mufassal Hüseyin ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'ndeki makamında kabul etti. Görüşmeye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

Recep Akdağ, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde 1 milyona yakın Arakanlı Müslüman'ın sığınmacı olarak yaşadığını belirtti.

Türkiye Arakanlılar için Bangladeş'te 2 hastane kuracak

"ARAKANLILAR BİR AN ÖNCE YURTLARINA DÖNEBİLMELİ"

Myanmar'dan kaçan Arakanlılara kucak açarak ülkelerinde ağırlayan Bangladeş hükümetine teşekkür eden Akdağ, "Buradan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına bütün dünyaya sesleniyorum, bu zulüm bir an önce bitirilmelidir ve Rohingyalı Müslümanlar bir an önce memleketlerine, yurtlarına, topraklarına dönmelidir. Bunun için Birleşmiş Milletler her türlü yaptırımı uygulamak zorundadır. Bangladeş'teki durumun geçici bir durum olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Akdağ, Bangladeş'in yüzölçümü bakımından küçük olmasının sığınmacı ağırlamada büyük sıkıntılara neden olduğuna işaret ederek, tüm dünya halklarının ve devletlerin, yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalmaması gerektiğini aktardı.

Türkiye Arakanlılar için Bangladeş'te 2 hastane kuracak

"İKİ SAHRA HASTANESİ KURACAĞIZ"

Türkiye'nin Rohingyalı Müslümanlar için elinden gelen her türlü yardımı yapacağını anlatan Akdağ, şöyle konuştu:

"AFAD, Türk Kızılayı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bangladeş'deki Rohingyalılara yardım götürüyor. Bu yılın sonuna kadar, sığınmacıların yaşadığı Cox's Bazar'a iki sahra hastanesi kuracağız ve bunlarla birlikte çalışacak 10 adet de sağlık merkezi oluşturacağız. Böylece çocukların aşılanmalarından tutun, hamile kadınların takibine ve tedavilerine kadar belli bir yelpaze içerisinde Sağlık Bakanlığımız hizmete başlamış olacak. İkincisi yine AFAD ile beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, bölgede su kuyuları açarak, oradaki insanların su ihtiyacı karşılayacak. Üçüncüsü de Türkiye olarak 20 bin konteyner ile 100 bin kişiye hizmet vermeyi planlamıştık. Bugün görüşmelerde bunu 25 bin konteynere çıkardık. Böylece 125 bin kişiye hizmet verebileceğiz."

Bangladeşli bakanın konteyner sayısının artırılması konusunda talepte bulunduğunu aktaran Akdağ, bu konuyla ilgili mevcut kaynakların tekrar gözden geçirileceğini bildirdi.

Türkiye Arakanlılar için Bangladeş'te 2 hastane kuracak

"İNSANLAR NEREDE SIKINTIDAYSA, TÜRKİYE ORADA"

Hüseyin de Türkiye tarafından sağlanan yardımlar için teşekkür ederek, bu desteğin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Bangladeş'i ziyaretinde kendilerine çok içten ve samimi yaklaştığını anlatan Hüseyin, "Sayın Emine Erdoğan, bizim sıkıntılarımızı kendi sıkıntısı gibi gördü. Kendisi orada, yaşanan drama 'dur' demek için bütün dünyaya seslendi. İnsanlar nerede sıkıntı yaşıyorsa Türkiye orada. Birçok Türk şu anda Bangladeşli yetkililerle birlikte 1 milyon Arakanlı için yardım çalışmaları yürütüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Akdağ ve Hüseyin birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

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