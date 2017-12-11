taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.156
USD
3,8207
EURO
4,5120
ALTIN
153,24
PETR
64,0100

Türkiye büyümede AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1'lik büyümeyle dünya lideri oldu.

AA | 11.12.2017 - 17:36..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Türkiye büyümede AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı.

TÜRKİYE EKONOMİDE ZİRVEYE YÜKSELDİ

AB ülkelerinin dört katından fazla büyüyen Türkiye, G20'de de büyüme oranlarıyla dikkati çeken Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.

BÜYÜME YÜZDE 11,1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve OECD verilerine göre, Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme performansını üçüncü çeyrekte (temmuz-eylül dönemi) iki kattan fazla artırarak yüzde 11,1'e taşıdı.

Türkiye büyümede AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı

AVRUPA ORTALAMASININ 4 KATINDAN FAZLA BÜYÜME

Avrupa ülkeleri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüdü. Böylece Türkiye, Avrupa ortalamasının 4 katından fazla büyüme gösterdi.

Avrupa'da yılın üçüncü çeyreğinde en fazla büyüme kaydeden ülke Romanya oldu. Romanya söz konusu dönemde yüzde 8,8 büyüme başarısı yakaladı.

TÜRKİYE BÜYÜK FARK ATTI

G20'de ise dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin yüzde 6,8 büyürken, Hindistan ekonomisi yüzde 6,1 büyüme gösterdi. Türkiye, G20'de büyüme oranlarıyla öne çıkan bu ülkelere de fark attı.

İlginizi Çekebilir
Deutsche Bank'ın Bitcoin uyarısı
Alman banka Deutsche Bank'a göre Bitcoin çılgınlığı 2018'de piyasalar için ciddi risk oluşturuyor.
Türkiye'nin büyüme rakamlarının detayları
TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre; Türkiye'de imalat ve sanayi sektöründe yüzde 14,8 oranında büyüme sağlandı.
Türkiye dimdik ayakta
Türkiye'nin 3. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Büyüme 3. çeyrekte 11.1 oldu. Türkiye son açıklanan rakamlarla büyümede Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.
Türkiye çift haneli büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

163
Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih

194
Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura

Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura

150
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

124
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

154
Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

Sibel Can'ın küçük oğlu gecelerde

67
Kemal Kılıçdaroğlu'na güven dip noktada

Kemal Kılıçdaroğlu'na güven dip noktada

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM