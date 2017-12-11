Türkiye büyümede AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde çift haneli büyüme oranını yakalayarak AB, G20 ve OECD ülkelerine fark attı.

TÜRKİYE EKONOMİDE ZİRVEYE YÜKSELDİ

AB ülkelerinin dört katından fazla büyüyen Türkiye, G20'de de büyüme oranlarıyla dikkati çeken Çin ve Hindistan'ı geride bıraktı.

BÜYÜME YÜZDE 11,1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve OECD verilerine göre, Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı yüzde 5,2'lik büyüme performansını üçüncü çeyrekte (temmuz-eylül dönemi) iki kattan fazla artırarak yüzde 11,1'e taşıdı.

AVRUPA ORTALAMASININ 4 KATINDAN FAZLA BÜYÜME

Avrupa ülkeleri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,1, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüdü. Böylece Türkiye, Avrupa ortalamasının 4 katından fazla büyüme gösterdi.

Avrupa'da yılın üçüncü çeyreğinde en fazla büyüme kaydeden ülke Romanya oldu. Romanya söz konusu dönemde yüzde 8,8 büyüme başarısı yakaladı.

TÜRKİYE BÜYÜK FARK ATTI

G20'de ise dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin yüzde 6,8 büyürken, Hindistan ekonomisi yüzde 6,1 büyüme gösterdi. Türkiye, G20'de büyüme oranlarıyla öne çıkan bu ülkelere de fark attı.