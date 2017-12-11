Türkiye dimdik ayakta

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdü.

BÜTÜN OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM

Geçen yıl Türkiye, bir gecede 250 vatandaşını kaybettiği bir darbe girişimiyle, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin kanlı saldırılarına maruz kalmıştı.Tüm bunların yanında bir de Rusya ile aramıza giren uçak krizi ve ardından Rus turistlerin Türkiye'ye gelmemesi ekonomiyi olumsuz yönde etkilemişti.

SALDIRILARA BOYUN EĞMİYORUZ

Bu faktörlere bir de ABD ve Avrupa ülkeleri gibi güçlü ülkelerin Orta Doğu'daki planlarını Türkiye'yi zayıf düşürme üzerine kurması, terör örgütlerini bu yönde kullanmaları, ekonomimizi hedef alan bir dizi saldırıyı beraberinde getirmişti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜME

Ekonomistlerle yapılan anketler yüzde 8,5 oranında sonuç verirken 11.1 ciddi bir büyüme olarak kaydedildi. TÜİK verilerine göre bir önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 1,2 olarak kaydedilmişti.

SON 6 YILIN ZİRVESİ

Böylelikle Türkiye büyümede 2011 üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü, tüm tahminleri de aşmış oldu.

TÜRKİYE BİRİNCİ

Aynı çeyrekte büyüme oranlarına göre Türkiye 11.1'lik büyümeyle ilk sıraya yerleşti. Türkiye'yi sırasıyla Filipinler, Çin ve Hindistan takip etti.