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Türkiye düşmanlığı yapan odalara isim ayarı verilecek

Türkiye'nin mega projelerine engel olmak isteyen ve terörle mücadeleye takoz olmayı hedefleyen odaların ismindeki Türk ifadesi kaldırılacak.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 13:48..
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Türkiye düşmanlığı yapan odalara isim ayarı verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda vatandaşların hizmetine sunulan tüm mega projelere karşı çıkan bazı meslek odaları isimlerindeki "Türk" ifadesine de ihanet etmeye başladı.

KANDİL'DEN EMİR Mİ GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkarak, Kandil'den talimat almışcasına açıklamalar yapan Türk Tabipler Birliği, Mehmetçik'e karşı düzenlenen algı operasyonunun koçbaşı oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından sözde meslek odalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk talimat geldi.

"TÜRK HEMEN ÇIKARILMALI"

Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey..." ifadelerini kullandı.

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