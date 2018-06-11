Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken Amerika ve Avrupalılar döviz silahını kullanmaya kalktı.

EKONOMİK BASKI BOŞA ÇIKTI

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının küstah açıklamaları da eklendi.

Türkiye ekonomisine karşı uygulanan tüm baskılara rağmen, ekonomide büyüme sağlandı.

YÜZDE 7,4'LÜK BÜYÜME

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörünün yüzde 8,8, inşaat sektörünün ise yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 10 yükseliş gösterdi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 6,9 olmuştu.