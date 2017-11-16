Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıktığı diplomasi turunun ilk durağı olan Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Soçi'de gerçekleştirilen zirvede, önemli konular ele alındı. Erdoğan ve Putin'in masaya yatırdığı konulardan biri de, nükleer santral meselesiydi.

"SAATLİ BOMBADA ANLAŞTILAR"

İki liderin bu konuda anlaşmaya varması ve sık sık görüşmesi, Yunan medyasına yansıdı. Ülkede yayın yapan Dimokratia gazetesi, konuyu okuyucularına "Erdoğan ile Putin saatli bomba konusunda anlaşmaya vardı" ifadeleriyle duyurdu.

"HER AN TEHDİT..."

Haberde, "Ankara aslında, deprem kuşağında bulunan Kıbrıs’ın karşısındaki Akkuyu’da, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesinde her an tehdit oluşturabilecek “bir saatli bomba” yerleştiriyor" ifadelerine yer verildi.