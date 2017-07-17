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Katarlı Bakan: Türkiye İslam dünyasının onurudur

Katar Savunma Bakanı Khalid bin Mohammad Al-Attiyah, TRT World’e özel açıklamalarda bulundu.

17.07.2017 - 17:39
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Katarlı Bakan: Türkiye İslam dünyasının onurudur

TRT World’ün sorularını yanıtlayan Al-Attiyah Suudi Arabistan’ın başını çektiği abluka uygulamasına değindi.

Katarlı Bakan: Türkiye İslam dünyasının onurudur

Khalid bin Mohammad Al-Attiyah TRT World’e verdiği demeçte 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni de değerlendirdi.

Türkiye’nin İslam dünyası için onurlu bir duruş sergilediğini belirten Katar Savunma Bakanı, benzer bir darbe girişimi için sıradaki ülkenin Katar olabileceği ihtimalinden bahsetti.

TÜRK ÜSSÜ, SADECE İKİ ÜLKEYİ İLGİLENDİRİR

Bakan Al-Attiyah, "Türkiye’nin Katar’daki askeri üssü bir tartışma konusu mu?" sorusuna; Türk üssünün kapatılmasının kendilerinden istenen 13 maddeden biri olduğunu belirterek; "Ama ne yazık ki Katar’a saldırıp Katar’ı abluka altına alma kararı için seçilen zaman bizim tarafımızdan belirlenmedi, ablukayı ne zaman yapacaklarını onlar seçtiler. Bu yüzden çok uzun zamandan beri herkes tarafından bilinen bir üssü gelip de bizden kapatmamızı isteyemezler. Ve bu sadece iki ülke arasındaki, iki egemen devlet arasındaki ilişkileri ilgilendirir.” dedi.

Katarlı Bakan: Türkiye İslam dünyasının onurudur

DARBENİN BİR SONRAKİ HEDEFİ KATAR OLABİLİR

"Türkiye’deki 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin üzerinden 1 yıl geçti. Sizce Katar'ın böyle bir müdahale ile karşı karşıya olma ihtimali ne kadar yakın?" şeklindeki soruya; Katar Emiri'nin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk devlet başkanı olduğunu ve olayı çok yakından takip ettiklerini hatırlatarak cevap verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşünüyoruz ki Katar sıradaki hedef olabilir. Çünkü Türkiye ve Katar dünya üzerindeki mazlum insanlara karşı ortak onurlu bir duruş sergiliyor, bu noktada Katar bir sonraki hedef olabilir.”

Katarlı Bakan: Türkiye İslam dünyasının onurudur(Fotoğraf: Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - ARŞİV)

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