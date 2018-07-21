Türkiye istedi, Akın İpek gözaltına alındı

Fetullahçı teröristlerin en büyük finansörlerinden biri olan Akın İpek, İngiltere'de ev hapsine alınmıştı.

Pasaportuna el koyularak ev hapsine alınan FETÖ'cü İpek, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ...

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; gözaltı kararının Türkiye'nin iade talebi üzerine verildiği ifade edildi.

EYLÜLDE MAHKEME VAR

Eylül ayında hakim karşısına çıkarılacak Akın İpek'in Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

İADE SÜRECİ

İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanlığı'nın onayı ile mahkemeye sevk ediliyor.

Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde karar yine Dışişleri Bakanının onayı ile uygulanıyor.

FETÖ FİNANSÖRÜ

15 Temmuz'da milletin silahını millete çeviren Fetullahçı teröristlere para desteği sağlayan Akın İpek, örgütün yapılanmasını kullanarak servetini katlamıştı.

FETÖ sanığı Akın İpek'in Londra'daki lüks yaşamı VİDEO