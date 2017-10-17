Türkiye istihdamda Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Eurostat verilerinden derlenen bilgilere göre, 2012'de 24 milyon 821 bin kişinin istihdam edildiği Türkiye, bu sayıyı sürekli artırdı.

İSTİHDAM SAYISI YÜKSELDİ

İstihdam sayısı 2016 itibarıyla 27 milyon 205 kişiye ulaşırken 5 yılda yaratılan ilave istihdam 2 milyon 384 bin oldu.

TÜRKİYE 24 AB ÜLKESİNDEN DAHA FAZLA İSTİHDAM YARATTI

Türkiye, bu dönemde istihdamda AB üyesi ülkelerin üzerinde yer alırken Almanya, İngiltere, Polonya ve İspanya'nın dışındaki AB ülkelerinin 24'ünün toplamından daha fazla istihdam yarattı.

TÜRKİYE'DEN SONRA İNGİLTERE GELİYOR

Türkiye'nin ardından en fazla istihdam yaratan ülke ise 2 milyon 31 bin kişiyle İngiltere oldu. Romanya, Yunanistan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, istihdamı daralan ülkeler olarak dikkati çekti.