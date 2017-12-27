Türkiye MR çekiminde dünya birincisi

Medya takip kuruluşu PRNet, Türkiye’nin sağlık haritasıyla ilgili medya araştırması gerçekleştirdi.

PRNet’in OECD’nin son verilerinden ve medyada gerçekleştirdiği incelemelerden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye manyetik rezonans(MR) uygulamasında dünya genelinde birinci, bilgisayarlı tomografi (BT) uygulamasında ise dünyada sekizinci sırada bulunuyor.

ALMANYA TAKİP EDİYOR

Türkiye’de yılda bin kişiden 143’üne MR çekimi yapılırken, bu rakamı binde 114’le Almanya, 110 çekimle İngiltere, 96 çekimle Fransa takip etti. En az MR ise binde 15’le Şili’de çekildi.

MR’da dünya birinciliğinin yanında, Türkiye antibiyotik kullanımı ve sezeryanla doğumda da liderliği göğüslerken bu başlıklar da medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.