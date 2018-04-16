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Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Mühendis ordusu kurmaya başlayan TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, uçaktaki yazılımdan donanımına kadar her aşamayı milli teknolojiyle yapacak.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 02:30..
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Türkiye mühendis ordusu kuruyor

TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, motor çıkış ısısını azaltarak düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknolojiye sahip dünyanın en gelişmiş uçak sistemi için kolları sıvadı.

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

J-20

HER AŞAMA MİLLİ OLACAK

Süper teşvik programından 4 milyar 817 milyon liralık destek alan TUSAŞ, yapılacak savaş uçaklarının donanımından yazılımına kadar her aşamasını milli teknolojiyle yapacak.

Üst düzeyde tecrübeye sahip ve dünya çapında 200 mühendisi kadrosuna katmayı planlayan TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 10 Türk mühendis ile şimdiden anlaştı.

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

F-35

TÜRKİYE İLK 5'E GİRECEK

Hedeflenen projenin beşinci nesil savaş uçağı üretimi için başlatıldığı belirtilirken, bu tarz uaçklardan ABD'nin F22 ve F35'i, Çinlilerin J20'si ve Ruslar'ın uçağı bulunuyor. Şu anda Güney Kore ve Japonlar da bu proje üzerinde çalışıyor.

Milli muharip uçağı projesinin teslimi 2029'da, tamamen bitirilmesi ise 2030'da olacak. Sadece MMU için 3 binin üzerinde mühendisin çalışması gerektiğini belirtilirken, şu anda bu sayı 300'e kadar getirildi.

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