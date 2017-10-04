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Türkiye Rusya'ya domates ithal etmeye devam edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı, Türkiye'den Rusya'ya domates ithalatına devam edileceğini söyledi.

04.10.2017 - 13:11
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Türkiye Rusya'ya domates ithal etmeye devam edecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Rus Enerji Haftası Forumu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’den domates ithalatına yönelik teklifin Rusya Tarım Bakanlığı tarafından kendilerine iletildiğini söyledi.

YILLIK 50 BİN TON DOMATES

Teklifin, yıllık 50 bin tona kadar domates ithalatını kapsadığını belirten Dvorkoviç, "İthalat, domatesin Rusya’daki yetiştirme sezonu haricini kapsıyor. Teklifte, ithalatın bu yılın sonundan itibaren, önümüzdeki yılın başına kadarlık dönemden bahsediliyor." dedi.

Türkiye Rusya'ya domates ithal etmeye devam edecek

SORUN KALMADI

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev de Rus devlet kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, Rus piyasasının Türk domatesine açılacağını ifade etti.

HOLLANDA ÜZGÜN

Rusya'nın Türkiye'den domates almaması Hollanda'da sevinçle karşılanmıştı. Bu karardan sonra Hollanda'nın Rusya'ya domates satışında gerileme yaşanacak.

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