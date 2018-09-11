Türkiye Sudan'dan petrol çıkartacak

Türkiye'nin Sudan'dan tarım arazisi aldığı ve üzerinde üretim faaliyetleri yapacağı daha öcneden gündeme gelmişti. Bu konu anlaşma ile resmiyete döküldü. Türkiye Sudan ve üçüncü ülkelerin gıda arz güvenliğini sağlayacak olan 780 bin 500 hektarlık arazinin koordinatlarını Türkiye'ye verdi ve arazilerin kullanım hakkını Ankara'ya devretti.

TPAO SUDAN'DA PETROL ARAYACAK

Türkiye'nin Sudan ile yaptığı anlaşmanın bir de sürpriz maddesi ortaya çıktı. Daha önce hiç gündeme gelemyen bu konu bizzat Tarım bakanı Bekir Pakdemirli tarafından duyruldu.

Pakdemirli, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Sudan Petrol Bakanlığı arasında bir sahanın geliştirilmesi için çalışma anlaşması imzalandığını duyuruken, Pakdemirli, bu anlaşma için "TPAO anlaşmasının akabinde başlangıçta 100 milyon dolara varan yatırım Sudan’a yapılacak" dedi.

HARTUM PETROLLERİ TÜRKİYE'YE AKACAK

Petrol açısından önemli bir rezervi olduğu bilinen Hartum'da yapılacak faaliyetler Türkiye için oldukça büyük öneme sahip. Son dönemde enerji alanında atılan adımları perçinleyecek bir proje olan Sudan'da petrol arama faaliyetleri, kısa sürede Port-Sudan üzerinden Türkiye'ye gönderilecek ve işlenip satışı sağlanacak.

Yerli petrol konusunda adeta bir devarim olacak olan Sudan'daki arama tarama faaliyetleri, ülke ekonomine önemli bir getiri sağlayacak.