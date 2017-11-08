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Türkiye UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yürütme Kurulu üyeliğinde 4 yıl süreyle görev yapacak.

08.11.2017 - 21:12
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Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 39. Genel Konferansı'nda Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi.

2017-2021 YILLARI ARASINDA GÖREV YAPILACAK

Türkiye, bugün yapılan seçimde 2017-2021 yılları arasında Yürütme Kurulu'nda yer almaya hak kazandı. Türkiye'ye, UNESCO'ya üye 134 ülke oy verdi. Yürütme Kurulu, 58 üye ülkeden oluşuyor. 4 yıllığına seçilen ve yılda iki kez toplanan kurulda UNESCO'ya ilişkin karar alma süreçlerine dair görüşmeler yapılıyor.

Türkiye UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

ARTIK DOĞRUDAN KATKIDA BULUNULACAK

Türkiye, 195 üye ülkeden karar alıcı mekanizmada yer alan 58'i arasına girdi. Böylece Türkiye, küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarını daha yakından izleyebilme ve doğrudan katkıda bulunabilme imkanına sahip oldu.

Türkiye UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

"TÜRKİYE'NİN DÜNYADA YANLIZ OLMADIĞININ EN GÜZEL GÖSTERGESİ"

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer ve Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye'nin UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Cengizer, "Bu Türkiye'nin dünyada yalnız olmadığının en güzel göstergesidir. Zira 134 oy aldık. Bu çok büyük bir rakam. Ayrıca Türkiye'nin dünyaya verdiği mesajın dikkatle izlendiğinin kabul edildiği ve bizden beklentilerin arttığı bir döneme giriyoruz." dedi.

Türkiye UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi

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