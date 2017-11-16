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Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da meydana gelen sel felaketinin hayatın akşını etkilemesi sonucu Türkiye'den yardıma hazırız mesajı geldi.

16.11.2017 - 01:24
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Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

Atina'daki selde onlarca kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye, yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Sel felaketi dolayısıyla Yunanistan'da OHAL ilan edilmişti.

Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

"HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'daki selin yol açtığı can kaybı ve hasarın üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yunan halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, Yunanistan ile dayanışma içinde gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye Yunanistan'a taziyelerini iletti

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