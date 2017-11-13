Türkiye'de bireysel silahlanmanın önüne geçilemedi

Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri olarak gösterilen bireysel silahlanmayla ilgili bazı veriler ortaya çıktı.

RUHSATSIZ SİLAH KULLANIMI

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; 2016 ile 2017 yıllarında meydana gelen 26 bin 818 olayın 18,4'ünde ruhsatlı silah kullanıldı; yüzde 81,6'sında ise ruhsatsız silah kullanıldı.

100 CİNAYETİN 70'İ SİLAHLARLA...

Ülke genelinde işlenen 100 cinayetin 70'i silahlarla işleniyor ve 3 evin 1'inde silah var..

Türkiye'nin 2016-2017 yılı ateşli silah kullanımı VİDEO

ACI HARİTA

Bu acı rakamları araştıran Umut Vakfı, araştırma sonucu Türkiye'de silahla işlenen cinayetlerin haritasını çıkardı.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

2016 yılı verileri ışığında hazırlanan haritaya göre; 2056 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların çoğunluğu İstanbul'da gerçekleşti.

HER YIL YÜZDE 4'LÜK ARTIŞ

Her yıl silah satışlarının yüzde 4'lük artış sağladığı Türkiye'de, silah satışına bağlı olarak şiddet olayları da artıyor.

EN ÇOK SATILANLAR

En çok satılan ateşli silahlar kalaşnikof gibi uzun namlular olurken, ikinci sırada tabancalar yer alıyor.