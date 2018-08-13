2018 yılını turizm yılı olarak ilan eden Türkiye, turizmde elde ettiği rakamlar ile sektördekilerin yüzünü güldürüyor. Özelllikle bu yıl içerisinde beklenen 32 milyar dolarlık turizm gelirleri ile ekonomiye ciddi bir katkı sağlayacak olan bacasız sanayiye bir katkı da lüks ürün turizminden gelecek.

Mevcut kur koşulları dikkate alındığında lüks ürünlerin dünyada en ucuza satıldığı ülke Türkiye oldu. Bu durum da özellikle Arap turistlerin ilgisini çekiyor.

LÜKS MAĞAZALARDA KUYRUK

Dünyanın en pahalı markaları arasında sayılan Louis Vuitton, Chanel ve Hermes dövizle alışveriş yapan turistler için dövizde yaşanan dalgalanmalar önemli bir gelişme oldu. Sebebi ise bir çantanın onbinlerce liraya satıldığı bu mağazalarda dövizle ödenen rakam daha düşmüş oldu.

Örneğin, Chanel markasının klasik çanta modellerinden birinin 18 bin 500 TL'ye (2 bin 877 dolar) satılırken, markanın Avrupa merkezli kendi internet sitesindeki 3 bin 700 dolarlık fiyatından yüzde 25 oranında ucuz olması gösterildi.

Türkiye'de lüks tüketim turizminde patlama yaşanıyor VİDEO







LÜKSÜN EN UCUZA SATILDIĞI ÜLKE: TÜRKİYE

Özellikle İstinye Park'taki mağazalarda çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşlırken, görüntülerde turistlerin mağazanın kapılarında kuyruğa girdiği ve büyük bir ilgi gösterildiği görülüyor.

Son yaşanan bu gelişme ile lüks tüketim turizminde en ucuz ülke Türkiye olurken, bu durumun 2018 turizm gelirlerine daha fazla sıcak döviz katkısını sağlaması bekleniyor.