Türkiye'de yerel seçimlerde bir ilk

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, bir süredir yaptığı çalışmaları sonuçlandırarak, e-devletten sunduğu hizmetler arasında yer alan Adli Sicil Kaydı Sorgulama bölümünde değişiklik yaptı ve yeni uygulama başlattı.

SİCİL KAYITLARI ARTIK ELEKTRONİK ORTAMDA

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, adli sicil kayıtlarına elektronik ortamda ulaşabilme olanağı getiren sistemi uygulamaya soktu. Buna göre, yerel seçimlerde belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi ile muhtar adayları adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşabilecek.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi ile muhtar adayı olacakların sabıka kayıtlarına e-devlet uygulamasından ulaşabilmelerini sağlayan uygulama bugün (02.10.2018) hizmete sunuldu.

Uygulama, Türkiye'de mahalli idareler seçimlerinde ilk kez gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanlığı, 24 Haziran'da yapılan seçimlerde de milletvekili adayı olacakların sabıka kayıtlarını da e-devlet uygulamasından alabilmelerini sağlamıştı.