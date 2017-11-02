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Türkiye'deki Suriyeliler Türk olmak istiyor

Suriyeli mülteciler ile ilgili BM destekli bir araştırmada Türkiye'de yaşayanların Türk vatandaşı olmak istediği ortaya çıktı.

02.11.2017 - 09:58
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Türkiye'deki Suriyeliler Türk olmak istiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin desteğiyle İnsani Gelişme Vakfı ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından “Suriyeli Girişimcilerin Türk Ekonomisine Katkısı” araştırması gerçekleştirildi.

Suriyeli sığınmacıların yüzde 79’unun yaşadığı İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, Bursa ve İzmir’de 1300 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

Türkiye'deki Suriyeliler Türk olmak istiyor

TÜRK VATANDAŞLIĞI İSTİYORLAR

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki 3.5 milyon Suriyelinin 650 bini (yüzde 31) istihdam ediliyor . Çalışma izni olan Suriyeli sayısı sadece 20 bin olarak tespit edilirken, yabancı sermaye statüsüyle 8 bin 100 Suriyeli şirketin bulunduğu Türkiye’de, sığınmacılar kayıtdışı ve ucuz işgücü olarak çalıştırılıyor.

Araştırmada, Suriyelilerin günlük satın alma gücünün 2 doların altında olduğu da tespit edildi.

Türkiye'deki Suriyeliler Türk olmak istiyor

GELECEKLERİNİ TÜRKİYE'DE GÖRÜYORLAR

Araştırmaya katılan sığınmacıların yüzde 52’si, geleceğini Türkiye’de gördüğü sonucu ortaya çıkarken, Suriyelilerin yüzde 74’ü, Türk vatandaşlığına geçmek istiyor. Bu oran, 15-17 yaş grubunda yüzde 80’e kadar çıkıyor.

Sığınmacıların yüzde 45’i “Suriyeli olduğum için buradaki halk beni dışlıyor” derken, “İmkânım olsa bir Avrupa ülkesine taşınmak isterim” diyenlerin oranı yüzde 42. Suriyeli sığınmacıların ortalama hane halkı büyüklüğü ise 6.2.

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