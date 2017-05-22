Türkiye'den ABD'ye nota

ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme için gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Türk korumalara yönelik yapılan davranış protesto edildi.

SORUŞTURMA TALEP EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Vaşington'u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir" denildi.

GÜVENLİK ZAAFLARI VARDI

Açıklamada ayrıca, "ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanımızın Vaşington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır" görüşüne de yer verildi.