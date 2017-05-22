taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.317
USD
3,5540
EURO
3,9985
ALTIN
143,83
PETR
54,1300

Türkiye'den ABD'ye nota

Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı. ABD sözlü ve yazılı olarak protesto edildi.

22.05.2017 - 16:00
  1. Haberler
  2. Gündem

abd

ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme için gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Türk korumalara yönelik yapılan davranış protesto edildi.

SORUŞTURMA TALEP EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Vaşington'u ziyareti sırasında, Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik personelinin Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir" denildi.

GÜVENLİK ZAAFLARI VARDI

Açıklamada ayrıca, "ABD Büyükelçisi ile yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanımızın Vaşington'da bulunduğu süre zarfında karşılaşılan ve ABD makamlarının gerekli önlemleri programın her aşamasında alamamasından kaynaklanan güvenlik zaaflarının, diğer her açıdan başarılı geçen bu önemli ziyareti gölgeleyemeyeceği vurgulanmıştır" görüşüne de yer verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

170
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

202
Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

134
CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

CNN Türk Nevşin Mengü'yü yayından çekti

191
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

96
Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

Trump'ın kızı Arap heyetin aklını başından aldı

203
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM