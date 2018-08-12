Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldırı

1 1 tonluk boğa 15 bin liraya satıldı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hayvan pazarında kurbanlık satışları başladı.

2 Akşener'den partililere: İradenize boyun eğdim Daha önce, istifa ettiğini ve kararının kesin olduğunu açıklayan Meral Akşener, bugünkü İYİ Parti kurultayında göreve dönme gerekçesini açıkladı.

3 Suriye'de saldırı: 32 ölü 45 yaralı Suriye'nin İdlib kırsalında patlama meydana geldi. Patlamada 32 kişi öldü 45 kişi yaralandı.

4 Can Yücel’den sevgi ve ölüm üzerine 14 alıntı Bir gece sevgi duvarını aşıp, insana sevmenin ve doğanın güzelliklerini şiir yoluyla anlatan adam, Can Yücel’den sevgi ve ölüm üzerine seçtiğim 14 özel alıntı...

5 Ferhat Göçer'in siyah takım elbise takıntısı Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, Dean Martin ve Frank Sinatra hayranı olduğunu belirterek sahnede hep onlar gibi siyah takım elbise giydiğini hatta siyah takımla gömülmek istediğini söyledi.

6 Eşini 3 kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla ihbar etti Şanlıurfa'da 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan sağır ve dilsiz H.N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.