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Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldırı

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na kundaklama girişimde bulunuldu. Saldırı nedeniyle ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 14:17..
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Olay Cumartesi gecesi yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, Amsterdam'daki Museumplein meydanında bulunan başkonsolosluk binasına molotoflu bir saldırı meydana geldi.

MOLOTOFLU SALDIRI

Üç gaz bidonundan oluşan ev yapımı bir molotof kokteylli saldırı sonucu başkonsolosluk binasında ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Alevler büyümeden söndürüldü.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldırı

Olayla ilgili hiçbir yaralanma meydana gelmediği açıklandı. Amsterdam polisi, saldırıdan kısa süre sonra şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Polis, zanlıyı ateş ederek etkisiz hale getirdi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği konusunda açıklama yapılmadı.

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