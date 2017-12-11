Türkiye'nin büyüme rakamlarının detayları

15 Temmuz kanlı darbe girişimi, terör saldırıları, döviz spekülasyonları ve daha fazlası... Türkiye ekonomisi her şeye rağmen büyük bir direnç göstererek çift haneli büyüme rakamlarına ulaştı.

6 YILIN ZİRVESİ

Yüzde 11,1 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, beklentilerin de üzerinde çıkmış oldu. Bu rakam aynı zamanda 2011 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviye olarak tarihe geçti.

TÜM ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTIK

Türkiye, bu performansıyla tüm dünya ülkelerini geride bırakarak 3. çeyrekte en hızlı büyüyen ekonomi oldu.

SANAYİ VE İNŞAATTA YÜKSEK ARTIŞ

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 2,8, sanayi sektörü yüzde 14,8 ve inşaat sektörü yüzde 18,7 arttı.

HİZMETLER SEKTÖRÜ YÜZDE 20,7

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 20,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı.