Bu yollardan geçmek cesaret ister

Aybüke SENGİR / [email protected]

Maceraperest biriyseniz, bilinen bütün ehliyetlere sahip de olsanız, bu yollardan geçmenizi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. İki ili birbirine bağlayan mı dersiniz, bariyersiz ve virajlı yollar mı dersiniz, ne kadar ürkütücü olabilirse o kadar ürkütücü. Yeni yerler keşfetmenin heyecanına kapılmadan önce geçilecek yolların güvenliliğini yine de bir kontrol etmekte fayda var. İşte Türkiye’nin geçmeye cesaret isteyen en tehlikeli yolları..

BAYBURT – OF YOLU

Listenin en başında dünyanın en zorlu yolları arasında gösterilen Bayburt-Trabzon arasında bulunan o müthiş virajlı yol var. Burada dağ eteklerindeki yüzlerce kilometre yol bariyersiz.

ÖLÜM YOLU

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Derebaşı Virajları, Trabzon ile Bayburt'u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Bu yolu tarif etmeye kelimeler yetmez gerçekten, fotoğraf ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor. Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesi sayesinde çok konuşulmaya başlanan yol, doğa tutkunları için turizme kazandırılması hedefleniyor.

KEMALİYE TAŞ YOLU - ERZİNCAN

Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan, Kemaliye Taş yolu dünyanın en keskin yollarından biri olma özelliği taşıyor. El yapımı olan 8 kilometrelik bu yol, kayalar kırılarak tam 132 senede yapıldı.

KORKU TÜNELİ GİBİ...

Önceleri sadece insan genişliğinde olan bu yol zamanla araç geçişi için genişletilmeye çalışıldı, son durumu ise bu şekilde... Taş yol, yıllar sonra Kemaliye’yi Erzincan-Sivas karayoluna bağlıyor. Artık ulaşımdan ziyade turizm amaçlı kullanılan bu yol, içinde irili ufaklı birçok tüneli de barındırıyor. Dünyaca ünlü Guoliang Tüneli’nden bile daha korkutucu bir taş yol olduğu kesin.

ZİGANA GEÇİDİ – GÜMÜŞHANE

Zigana geçidi, yılın beş ayı karla kaplı olan 2032 m yüksekliğinde bir yer. Rakım olarak öyle yüksekteki burası, tünele vardığınızda ağaçların yerini bozkırların aldığını görüyorsunuz zaten. Zigana Geçidi, Kuzey Anadolu Dağları'nda, Gümüşhane ili sınırları içerisindeki bir geçit. Rakımı tam 2032 metre, araba çıkarken zorlanıyor haliyle. Yer yer daralan ve keskin virajları bulunan yol, özellikle kış aylarında çok tehlikeli bir hal alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN TÜNELİ OLACAK

Şu anda bölgede büyük bir çalışma var. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. 29 Ekim 2019 tarihinde hizmete girmesi hedefleniyor. Proje bittiğinde, Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli bittiğinde Ovit Tüneli’ni de geçerek Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak.

YAĞDONDURAN GEÇİDİ - SİVAS

Sivas ilini Malatya'ya bağlayan karayolunda bulunan geçit, kış aylarında sürekli kapanıyor. 1750 metre rakımlı, ilginç isimli yol geçidi gerçekten. Mayıs ayında bile kapalı olabiliyor. Rivayet odur ki yağlı bir et yiyen adamın biri yağdonduran geçidinin zirvesindeki çeşmeden su içiyor. Su o kadar soğuk ki yağ adamın karnında donuyor ve adam orada ölüyor, geçidin ismi de buradan geliyor anlayacağınız.

KUŞ YUVASI GEÇİDİ

Karapınar - Gümüşkavak Yolu üzerindeki Kuş Yuvası Geçidi, yokuş yukarı, keskin zikzaklarla dolu ve dar bir geçit. 1401 metre yükseklikte bir noktada yer alıyor. Bu yoldan geçmeden önce de 2-3 kez düşünmeniz gerekecek.