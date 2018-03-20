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Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Suriye'de Münbiç'e operasyon yapılacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki hedefi de gösterdi.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 08:23..
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Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

Kuzey Irak'ta Musul'un batısında yer alan Sincar, aynı adı taşıyan dağın eteğinde bir şehir. Bağdat ve Şam'a giden yolu üzerinde yer alan bu şehir ve dağ konumu nedeniyle stratejik bir noktada. Öyle ki tarih boyunca başta Musul olmak üzere Irak'ın kuzeyine hakim olmak isteyenler burası için savaştı.

Tarihin yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Sincar dağı ve şehri PKK terör örgütünün işgali altında. Kaynak: Ensohaber!

TÜRKİYE SİNCAR'I TEMİZLEYECEK

Türkiye, buraya operasyon yaparak bölgeyi terörden arındırmak istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bir gece ansızın gelebiliriz." mesajıyla bunu resmen doğruladı.

Türkiye'nin Irak'taki hedefi Sincar

TSK'nın Sincar'ı bombalama görüntüleri

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