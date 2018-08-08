Türkiye'nin nükleer enerjide yeni ortağı Çin

Türkiye, enerjide dev bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Mersin ve Sinop'un ardından, üçüncü nükleer enerji santralinin adresi Trakya olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÇİN'LE YAPILACAK

Bakan Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.

TEKNOLOJİNİN TÜRKİYE'YE TRANSFERİ

Çin'in dünyada en fazla nükleer santral yapan ülke olduğunun altını çizen Bakan Fatih Dönmez "Kendi teknolojilerini geliştirdiler. Bu teknolojiyi Türkiye'ye transfer etme konusunda da açıklar" ifadelerini kullandılar.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

"Aslında Türkiye'nin nükleer hikayesi çok eskilere dayanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hayal de gerçekleşmiş oldu. Hedefimiz ilk reaktörünü 2023'te devreye alma şeklinde. Olayı sadece enerji üretimi olarak bakmamak lazım. Nükleer teknolojiye sahip olmak açısından da, insan kaynağımızın yetişmesi gibi başka programlarımız da var.

İKİNCİSİ SİNOPTA, JAPONLARLA

Bu tabi başlangıç Akkuyu. İnşallah ikincisini Sinop'ta Japon hükümetiyle yapmak istiyoruz.

ÜÇÜNCÜSÜ TRAKYA'DA ÇİNLİLERLE

Bir üçüncüsünü de nasip olursa Trakya bölgesinde inşa etmek istiyoruz. Orada da Çinliler ile yürüyeceğiz. Yer henüz belli değil. Bunun için 28-30 kriter var. Çevreye uyumluluğu, su kaynaklarına yakın olması önemli. Bir de bizim İstanbul, Trakya Marmara elektrik tüketiminin en yoğun olduğu bölge. En uygun lokasyonun Trakya olduğunu görüyoruz. Mühendislik çalışmalarından sonra belirleyeceğiz.

Çin şu anda en çok nükleer santral inşaatı devam eden ülkelerden birisi. Bu teknolojinin transferine de oldukça açıklar. Biz artık burada kapasitenin Türkiye'ye kazandırılmasını arzu ediyoruz. Kazan - kazan mantığıyla gittik. O açıdan üçüncü santrali de Çinlilerle yapacağız."