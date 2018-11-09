Türkiye'nin sağlık turizmi istatistikleri

Türkiye son yıllarda sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladı.

İstanbul, Ankara, Antalya... Sokaklar, Arap ülkelerinden gelip saç ektrien turistlerle dolu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili detayları açıkladı.

YILDA 1,5 MİLYAR DOLAR

Posta Gazetesi Yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık turizminden geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolar gelir elde ettiğini söyledi.

2023 HEDEFİ

Sağlık Bakanı Koca, 2023'te bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

24 SAATTE BİTİRİP DÖNME ŞANSI

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle de tercih edildiğini belirten Bakan Koca, "Saç ekim merkezlerimiz özellikle Arap dünyası ve Ortadoğu’da çok aktif çalışıyorlar. Konum olarak da Avrupa ve Amerika’ya göre çok daha yakınız. Hasta isterse, hekim açısından da uygunsa 24 saat içinde saç ektirip ülkesine dönebilir." diye konuştu.

EN ÇOK HANGİ ÜLKELERDEN GELİYORLAR

"Sadece saç ekiminde değil göz, organ nakli, diş, kalp damar hastalıkları tedavisinde de çok iyiyiz. Saç ekiminde hem uygulama hem teknolojide çok öndeyiz..." diyen Bakan Koca, Türkiye'ye en çok hangi ülkeden hasta geldiğini de açıkladı:

1- Azerbaycan

2- Irak

3- Almanya

4- Gürcistan

5- Libya

6- Afganistan

7- Türkmenistan

8- Özbekistan

9- Rusya

10- Suriye

EN ÇOK HANGİ SAĞLIK SORUNU İÇİN GELİYORLAR

1- Deri ve Zührevi hastalıklar

2- Göz Hastalıkları

3- Kadın Hastalıkları ve Doğum

4- Onkoloji

5- İç Hastalıkları

6- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

7- Ortopedi ve Travmatoloji

8- Genel Cerrahi

9- Kardiyoloji

10- Kulak Burun Boğaz hastalıkları.

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