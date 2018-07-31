Türkiye'nin UNESCO başarısı

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Türkiye'nin geçici listede dünya birincisi olduğunu dile getirdi.

Öcal Oğuz, UNESCO ve onun kültüre, eğitime yönelik yaptığı çalışmaları anlama, farkına varma bakımından, Türkiye'nin kurumları ve halkıyla geçmişe göre daha iyi durumda olduğunu anlattı.

"LİSTEYE 10 MİRAS DAHA EKLEDİK"

Somut Olmayan Mirasın Korunması Sözleşmesi, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi, öğrenen ve yaratıcı şehirler gibi ağlara Türkiye'deki kentlerin çok fazla ilgi göstermeye başladığını vurgulayan Öcal Oğuz, "Dünya miras sözleşmesi 2010 yılına kadar 7-8 miras alanımızı bu listeye koymuşken, son 7-8 yıl içerisinde buraya 10 miras daha ekledik. Türkiye olarak şu anda 18 mirasımız dünya miras listesine girdi. 77 mirasımız geçici listede yer alıyor. Türkiye geçici listede dünya birincisi" dedi.

"COĞRAFYANIN ZENGİNLİĞİNİ DÜNYAYLA PALAŞIYORUZ"

Öcal Oğuz, dünyada kültürel değerlere yönelik ziyaret kültürünün gittikçe geliştiğini belirterek, "Bu coğrafyanın zenginliğini dünyayla paylaştığımız zaman iktisaden de, sürdürülebilir kalkınma açısından da, kültürel mirası koruyup gelecek kuşaklara aktarma bakımından da çok büyük avantajlar, imkanlar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bunun yararına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

111 MİRAS ENVANTERİ OLUŞTU

Öcal Oğuz, "Bizi milli komisyon olarak çok fazlaca halkımızla, yerel yönetimle, sivil toplumla temasa getirdi. Onlarla UNESCO'da var olmalarını sağlayabilecek gerek eğitim sektöründe olsun gerek kültür ve iletişim sektöründe olsun hangi programlara entegre olabileceklerine dair çeşitli farkındalıklar, çeşitli görüşmeler yapıyoruz. Bunların en etkili ve güçlü olanı Yaratıcı Şehirler Ağı, Öğrenen Şehirler Ağı. Sivil toplum kuruluşlarımız, 'UNESCO Kulüpleri' diye bir yapı var onlara dahil oluyor. Eğitim sistemimize dahil olan okullarımız var. Her ilimizde Somut Olmayan Miras Envanteri diye bir envanter var, ona dahil olan mirasımız var." diye konuştu.



