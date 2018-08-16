Türkiye'nin uzay projelerine Rusya desteği

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 2018’de açılacağını duyurduğu Türkiye Uzay Ajansı’na yönelik atılımları AA muhabirine değerlendirdi.

Rosteh’in uzay sanayisi ve uzay keşfine yönelik yüksek teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirdiğini belirten Kladov, “Rosteh ve alt kuruluşları tarafından üretilen motorlar, Soyuz roketlerini yörüngeye oturtmaktadır. Pilotlar ve astronotlar için uzay giysileri dahil olmak üzere yaşam destek üniteleri, dünya yüzeyinin uydulardan görüntülenmesini sağlayan optikler ve son derece yüksek sıcaklıklara dayanabilecek kompozit malzemeler üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’la birlikte başka ülkeler için uzay araçlarının üretilip uzaya gönderildiğine işaret eden Kladov, “Söz konusu çalışmalarımızda, birlikte çalıştığımız ülkelerden uzmanlara dünyanın uzaktan incelenmesine ilişkin eğitimler de verilmektedir.” diye konuştu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Malezyalı ilk kozmonot Şeyh Muzaffer Şükür projesinde olduğu gibi farklı alanlarda destekler de sağladıklarını vurgulayan Kladov, “Rosoboroneksport bugüne kadar aralarında İngiltere, Almanya, İtalya, Çin, Norveç ve İsveç gibi ülkelerin olduğu 14 farklı ülkenin 30’dan fazla uydusunu bugüne kadar yörüngeye oturttu.” bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin uzay konusunda son dönemde attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Kladov, şöyle konuştu:

“Rosteh ve Türk ortakları arasında karşılıklı yarar sağlayan iş birliği çeşitli sanayi alanlarında uzun süredir devam etmektedir. Türk ortaklarımızın uzay sanayisini geliştirmeye yönelik arzusunu memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye’nin bu alanda başarı sağlayacağından eminiz. Rusya uzay sanayisinin geliştirilmesinde önemli bir deneyime sahiptir ve Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasında ve geliştirilmesinde bu alandaki iş birliğimizi güçlendirmeye açığız.”

TÜRKİYE UZAY AJANSI İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye’nin uzay sanayisi alanında güçlenmesi, uzay teknolojilerinde bilimsel altyapıların ve insan kaynağının geliştirilmesi, kapasite ve yeteneklerin daha da artırılması için bu yıl içerisinde Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması bekleniyor.

Uzay teknolojileri alanında belirlenen temel politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlayacak ajans, ulusal ve uluslararası ilişkileri yürütecek yapısıyla, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye'nin haklarını takip ederek diğer uzay ajansları ile ikili ve çoklu iş birliklerini geliştirecek.

Rusya’da yüksek teknoloji sanayi ürünlerinin geliştirilmesi için 2007’de kurulan devlet şirketi Rosteh, Türkiye’de de yatırımları bulunan AvtoVaz ve KamAZ gibi şirketlerin üst kuruluşu konumunda.