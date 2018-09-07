Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

Türkiye, tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen helikopterin ilk uçuşunu büyük bir gururla Ensonhaber'den izledi.

SERİ ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri 2021 yılından itibaren seri üretime geçecek.

Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı dev adımlar, bu alanda çalışmalar yapan ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.

Almanya'nın kıskacından sonra şimdi de Çinliler gözünü Türkiye'ye dikti.

T625 Genel Maksat Helikopteri ilk uçuşu yaptı VİDEO

ÇİN ENDİŞELİ

Çin medyası, Türkiye'nin ilk helikopteri hakkında karalama haberleri yapmaya başladı.

Ülkede yayın yapan Feng Huang, Türkiye'nin helikopterinin ilk uçuşunu okuyucularına "endişe verici" olarak duyurdu.