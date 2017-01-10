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Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri Türkiye'yi yüzlerce milyar dolarlık yatırım için kolları sıvadı.

Haber Merkezi | 10.01.2017 - 14:57
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Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Investment Grup Başkanı Zayed Bin Aweidha Bloomberg HT'de canlı yayın konuğu oldu.

TÜRKİYE'YE 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM GELİYOR

Aweidha, Türkiye ile körfez ülkelerinin politik ve ekonomik işbirliğinin hızla devam ettiğine vurgu yaptı, önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla yatırım yapılacağının müjdesini verdi.

Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor VİDEO

Aweidha şunları söyledi:

Türkiye önde gelen ekonomilerden birisi. Ortadoğu'daki en büyük ekonomi. Suudi Arabistan'la işbirliği sonrasında tüm Körfez ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya yöneldiler. Ben de bir rapor hazırladım ve yüzlerce milyar dolar Körfez ülkelerinden yatırım akışı olacak önümüzdeki haftalarda. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Katar ve BAE tarafından bu yatırım yapılacak. Zira bu ülkelerle Türkiye arasında politik işbirliği de yapılıyor. Yatırımlar yapılarak kurdaki düşüşün önüne geçilebilir. Buradan kaynaklı olumsuz etkiler de bu yatırımlarla tamir edilebilir.

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