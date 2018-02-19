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Türkiye'yi tehdit eden yabancı teröristler öldürüldü

TSK'nın Afrin’de terör örgütüne yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda, YPG'ye katılan yabancı teröristler de teker teker öldürülüyor.

AA | 19.02.2018 - 09:27..
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Türkiye'yi tehdit eden yabancı teröristler öldürüldü

PKK içinde Avrupa ülkeleri ve ABD’den çok sayıda yabancı terörist bulunduğu biliniyordu.

Son olarak kendilerine "Enternasyonal Taburu" adını veren yabancı teröristler, Afrin'de terör örgütüne destek vermek için Türkiye'yi tehdit etmişlerdi.

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İşte o tehdit edenlerin lideri olan "Kendal Breizh" kod adlı Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche ile "Baran Galicia" kod adlı İspanyol uyruklu Samuel Prada Leon ve Hollanda uyruklu "Baran Sason" kod adlı Sjoerd Heeger isimli teröristler Afrin'de öldürüldü.

Türkiye'yi tehdit eden yabancı teröristler öldürüldü

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