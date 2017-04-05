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Türkleri öldüren Nazi gelininin yeni hali

Türklere yönelik saldırılarıyla adını duyuran Nazi çetesinin yargılandığı duruşmada baş sanığın değişimi şaşırttı.

05.04.2017 - 17:25
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Türkleri öldüren Nazi gelininin yeni hali

Almanya'da, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütü davasının Münih'teki son duruşmasında dikkat çeken bir kare vardı.

NSU davasının baş sanığı Beate Zschaepe'nin oldukça kilo aldığı gözlerden kaçmadı.

Nazi gelini lakaplı Zschaepe, yüzlerce duruşmadır devam eden davada rahat hareketleriyle gündeme geliyor.

Türkleri öldüren Nazi gelininin yeni hali

Türkleri öldüren Nazi gelininin yeni hali

Türkleri öldüren Nazi gelininin yeni hali

8'i TÜRK 10 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Davada örgütün işlediği öne sürülen cinayetlerden ve gerçekleştirdiği bombalı saldırılardan etkilenen çoğu Türk 70'in üzerinde mağdur, müdahil olarak yer alıyor. NSU üyeleri, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk, 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar gerçekleştirmek ve banka soygunları yapmakla suçlanıyor.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.

Örgütün diğer üyeleri Böhnhardt ve Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygunu gerçekleştirdikten sonra polisin takibinden kurtulmak için saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

NEONAZİ KURBANLARI

Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütünün kurbanları: Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü ve Habil Kılıç (üstte), Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodorus Boulgarides ve Mehmet Kubaşık (altta)

Türkleri öldüren Nazi gelini itiraf etti

NSU'NUN KURUCULARI

Beate Zschape: 1975 yılında o zamanlar Doğu Almanya olan Jena'da doğdu. Annesi, Romanya'da diş hekimliği okuyan 22 yaşındaki bir genç kadındı. Romanyalı babası 2000 yılında ölene kadar Beate'yi hiç kabul etmedi. Annesinin yanına gidip gelse de daha çok anneannesiyle büyüdü Beate.

Türkleri öldüren Nazi gelini itiraf etti

Uwe Mundlos: O da Beate gibi Jena'da dünyaya geldi. 1977 doğumluydu. Bir enformatik profesörünün oğluydu. Kafası zehir gibi matematiğe çalışırdı. İlk gençlik yılları, kendisinden iki yaş büyük olan felçli doğmuş ağabeyinin bakımını paylaşmakla geçti.

Uwe Böhnhardt: NSU hücresinin en genç üyesiydi. O da Jenalıydı. Sorunlu bir çocuktu. Hırsızlık, otomobil gaspı gibi suçlardan ıslahevine düşmüştü. İki Almanya'nın birleşmesiyle aşırı sağcı NPD'ye sempati duydu. Irkçılığa varan bir yabancı karşıtlığı vardı.

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