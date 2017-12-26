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TÜSİAD son KHK nedeniyle endişeli

CHP ve HDP tarafından başlatılan KHK tartışmalarına TÜSİAD da katıldı. Yapılan yazılı açıklamada, KHK'nın düzeltilmesi istendi.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 07:28..
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TÜSİAD son KHK nedeniyle endişeli

TÜSİAD son KHK nedeniyle endişeli

FETÖ'nün 15 Temmuz'da düzenlediği kanlı darbe girişimine karşı canını ortaya koyan vatandaşlara, sadece o gece için ceza muafiyeti getirildi.

KHK ile gelen bu ceza muafiyeti, CHP ve HDP tarafından köpürtülerek farklı yerlere çekildi. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlemenin sadece 15 ve 16 Temmuz'u kapsadığını ifade ederek tartışmalara son noktayı koydu.

AK Parti'den gelen net açıklamalara rağmen TÜSİAD, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak KHK'nın düzenlenmesini istedi.

"ENDİŞEMİZ...."

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye’de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir.

KHK YENİDEN DÜZENLENSİN"

Son KHK’nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililerce de açıklanmıştır. Buna uygun olan gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve OHAL ortamının geride kalmasını temenni ediyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi, şimdi daha güçlü Türkiye için toplumsal dayanışma içerisinde olmanın ve vakit kaybetmeden geleceğe bakmanın zamanıdır.”

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