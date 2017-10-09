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TÜSİAD'dan ABD krizine sağduyu çağrısı

Patronların kuruluşu TÜSİAD vize krizinde diplomasi etkili olmalı dedi.

09.10.2017 - 11:02
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TÜSİAD'dan ABD krizine sağduyu çağrısı

Dün akşamdan beri Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize kriziyle ilgili TÜSİAD da bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TALİHSİZ BİR GELİŞME

"ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı, son derece talihsiz bir gelişmedir.

İLİŞKİLER BÖLGE AÇISINDAN BELİRLEYİZİ

Türkiye ile ABD, siyasal, ekonomik ve tarihi açıdan güçlü ve köklü bağlara sahiptir. NATO müttefikliği çerçevesinde bölgesel ve küresel istikrar açısından iki ülke ilişkileri belirleyicidir.

DİPLOMASİ İLE ÇÖZÜLMELİDİR

Dün gece başlayan vize krizini itidal içinde çözecek diplomatik süreçler bir an evvel başlatılmalıdır. Uluslararası ilişkilerde müttefik ülkeler arasında, belirli konular üzerinde anlaşmazlık ya da öncelik farklılıklarının bulunması doğaldır. Ancak bu anlaşmazlık ve farklılıklar, sağduyulu diplomasi ile çözüme kavuşturulmalıdır.

EKONOMİK, SOSYAL, KÜLTÜREL, AKADEMİK İLİŞKİLER ZARAR GÖRECEK

ABD Büyükelçiliği tarafından alınan bu karar ve mütekabiliyet ilkesinin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların esas sorumlusu olmayan vatandaşlar ve de ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ilişkiler zarar görecektir.

KRİZİN ÇÖZÜLMESİ ÖNCELİKLİ BEKLENTİMİZ

Bu krizin ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir."

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