Tuvana Türkay lavaşla aşkını ilan etti

Geçtiğimiz nisan ayında Arnavutköy'deki bir mekanda Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la baş başa yemek yiyen Tuvana Türkay, önceki gün de lavaşın üzerine kalp içinde 'A' ile 'T' harflerini yazdı. Adı ünlü futbolcuyla aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, bu kareyi Instagram'ın hikayesi bölümünde takipçileriyle paylaştı.

Kasım 2016'da Fenerbahçe maçını Alper Potuk'un 7 numaralı formasıyla izleyen Türkay'ın, özellikle 'A' harfini kalp içine alması, "Aşkını sonunda ilan etti" yorumlarına neden oldu.