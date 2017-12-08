Tuvana Türkay ve Alper Potuk barıştı

Alper Potuk ile Tuvana Türkay, 1 yıllık ilişkilerini iki hafta önce bitirmişti. Ayrılığın nedeni de; Tuvana Türkay’ın, Alper Potuk’un cep telefonunu gizlice karıştırmasıydı. Çift arasında yaşanan kriz, Tuvana’nın sevgilisine kıskançlık yapmayacağına, mesajlarını okumayacağına dair söz vermesiyle tatlıya bağlandı.

"BENDEN BAŞKA KİMSEYİ TAKİP ETMİYOR"

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Türkay’ın keyfi yerindeydi. İlişkisiyle ilgili “Alper ile beraberiz. Çok çalıştığımız için fazla görüşemiyoruz. Her şey yolunda.” dedi.

Fenerbahçeli yıldıza sosyal medyada başka kadınları takip etme yasağı koyduğu iddiası için de “Alper benim dışımda zaten kimseyi takip etmiyor.” diye konuştu.