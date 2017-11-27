Tuvana Türkay'ı kafeden kovdular

Fenerbahçeli Alper Potuk'la yollarını ayırmasıyla gündemde olan Tuvana Türkay, önceki akşam köpeği Mısır'la Kadıköy'deki bir kafaye gitti. Oyuncu, mekana girdikten kısa bir süre sonra, köpeklerin içeri girmesinin yasak olduğu gerekçesiyle görevlilerce dışarı çıkarıldı.

"RESMEN KOVULDUK"

HT Magazin'de yer alan habere göre; Köpeğiyle birlikte kovulmasına tepki göstere ünlü oyuncu: "Neye uğradığımı şaşırdım. Resmen kovulduk. Hayvanları konuşamadıkları için dışlamamalıyız. Yasalarda hayvanların mal olarak değil, can olarak kabul edilmesi lazım. Hayvan dostu mekanların çoğalması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"YETENEKLİYİM"

Ünlü oyuncu, "Estetik olmasaydı ünlü olamazdı" yorumlarına da cevap verdi. Tuvana Türkay, “Estetiksiz olsa Tuvana Türkay diye biri olmayacaktı diyenler bile var. Burnumu yaptırmadan önce üç başrolde oynadım.Ben yetenekliyim. Bunu kabul etsinler artık!” dedi.