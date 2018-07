Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan Tuz Gölü’nde, bu yıl onbinlerce yavru kuluçkadan çıkarken gölde flamingo şöleni yaşanıyor. Tuz Gölü'nün güneyinde Aksaray'ın Eskil ilçesinde kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, el değmemiş doğasıyla dikkati çeken bölgeyi adeta "flamingo cenneti"ne dönüştürdü. Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay yaptığı açıklamada, Anadolu’da halk dilinde "allı turna" olarak bilinen flamingoların Akdeniz havzası içinde en fazla yavru dünyaya getirdiği bölgenin Tuz Gölü olduğunu söyledi.

SAYI HER SENE AZALIYOR

Her yıl on binlerce flamingonun beslenme ve üreme için Tuz Gölü’ne geldiğine dikkati çeken Alçay, "Flamingolar üreme dönemi geldiğinde nisan ayında Eskil’e geliyorlar. Tabii ki geçmişte çok daha fazla kuş geliyordu. Milyonlarca flamingo burada yavrulayıp, dünyaya yayılırdı. Fakat bu sayı her geçen yıl azalarak devam ediyor. Son yıllarda 50 bin civarında flamingo Tuz Gölü’ne geliyor. Burada kuluçkaya yatıyorlar ve yavrularını çıkartarak büyütüyorlar. Bu yıl da onbinlerce flamingo gölde. Çoğunluğu kuluçkadan çıkan flamingolar, ağustos ayının sonundan itibaren Akdeniz havzası çevresine, Afrika’ya ve dünyanın çeşitli yerlerine göç edecekler." dedi.

Tuz Gölü'nde flamingo şöleni İZLE



SUYUN AZALMASI TEHDİT OLUŞTURUYOR

Alçay, flamingoların kuluçkaya yatmasında göldeki su seviyesinin etkili olduğuna işaret ederek, "Tuz Gölü’nde suyun azalması flamingolar için tehdit oluşturmakta olup, göldeki su seviyesinin azalmasına bağlı olarak, kuluçkaya yatan flamingo sayısı da azalmaktadır." dedi.

SU SEVİYESİ GEÇEN YILA GÖRE DAHA FAZLA

Göldeki su seviyesinin bu yıl geçen yıla göre daha iyi olduğunun altını çizen Alçay, "Bu yılki yağışlar ve Tuz Gölü’nde kurulmakta olan Doğalgaz Depolama Tesisinden çıkan suların göle verilmesiyle, 2018 yılı içerisinde su seviyesi geçen yıla oranla biraz daha çoğalmış gözükmektedir. Buna bağlı olarak göle gelen flamingo sayısı geçen yıla göre artmıştır. Bu şunu gösteriyor. Eğer Tuz Gölü’nde su seviyesini yükseltecek çalışmalar yapılırsa dünya bu değerini kaybetmeyecek. Eğer biz buna gereken hassasiyeti göstermezsek, bu değerimizi 10 yıl içinde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar çok değerli hayvanlar." dedi.

FLAMİNGO ŞÖLENİ

Alçay, bugünlerde Tuz Gölü’nde flamingo şöleni yaşandığına değinerek, bu değeri görmek isteyenlerin Eskil ilçesine gelerek flamingoları gözlemleme şansını elde edebileceklerini dile getirdi.