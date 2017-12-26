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Tuzla'da kokuya neden olan 4 kamyon yakalandı

Tuzla'da kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon örnek alınması için polis merkezine götürüldü. Araçlardan numuneler alınarak laboratuvara gönderildi.

İHA | 26.12.2017 - 17:01..
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Tuzla'da kokuya neden olan 4 kamyon yakalandı

Tuzla’da atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklanan koku bir çok vatandaşı hastanelik etmişti. Kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı.

Tuzla'da kokuya neden olan 4 kamyon yakalandı

KOKUYA NEDEN OLAN MADDE

İncelemelerin ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklamada bulunarak, "Tuzla’da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde etkili olan kokunun nedeni; metal ve tekstil sanayisinde kullanılan Tetrachior Cezhene ile Trichloro Ethene maddesi." bilgisini vermişti.

Tuzla'da kokuya neden olan 4 kamyon yakalandı VİDEO

Tuzla'da kokuya neden olan 4 kamyon yakalandı

KAYITLAR İNCELENDİ

Tuzla’da atıksu kolektör hattına kaçak kimyasal atık deşarj edilmesinin ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler olay günü bölgede çalışan vidanjörleri belirledikten sonra geniş çaplı araştırma başlattı. Vidanjörler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Tuzla'da kokuya neden olan 4 kamyon yakalandı

TEK TEK NUMUNE ALINDI

Çevrede bulunan çok sayıda vidanjör polis karakolunun önünde örnekleri alınmak üzere bekletildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin polis merkezine gelmesiyle birlikte vidanjörlere yapılan incelemeler başladı. Olay yeri inceleme ekipleri vidanjörlerden tek tek numune alırken, polis merkezi bahçesi adeta vidanjör otoparkına döndü. Alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Tuzla'da kokuya neden olan 4 kamyon yakalandı

Tuzla'da kaçak kimyasal madde dökülen alan GALERİ

Tuzla'da kimyasalın döküldüğü alan görüntülendi VİDEO

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