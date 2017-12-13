taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.050
USD
3,8373
EURO
4,5146
ALTIN
153,49
PETR
63,8400

Twitter'da flood yapma kolaylaşıyor

Twitter'a, birbirine bağlı arka arkaya gönderi paylaşmayı kolaylaştıracak yeni özellik geliyor.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 08:39..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Twitter 140 karakteri 280 karaktere çıkarsa da bazen anlatmak istenenler sayfalarca sürebiliyor. Yazacaklarımız bir twitten fazla sürdüğünde eskiden numaralandırarak yazardık daha sonra kendimize yanıt göndermeyi keşfettik. Fakat zaman zaman yanlış tweetimizi yanıtlayarak anlaşılmaz yazılara imza atabiliyoruz. Tabi floodumuz bitmeden önce araya giren başka yanıtlar ile de bölünebiliyor.

Twitter'da flood yapma kolaylaşıyor

FLOOD YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Tüm bunlara önlem olarak Twitter yeni bir özelliği devreye sokuyor. "Threads" yani "konular" adı verilen bu özellikle artık twit atarken yanlızca artı "+" butonuna basarak birbirine bağlı twitler yazabilecek yayınla dediğinizde de tüm twitler hep birlikte ancak sırasıyla yayınlanacak.

Twitter'da flood yapma kolaylaşıyor

Hem takipçilerinizin okuması hem sizin paylaşmanız açısından oldukça yapıcı ve kolaylaştırıcı bir özellik olacağa benziyor.

İlginizi Çekebilir
Türk silah şirketleri ilk 100'de yükseliyor
Toplam satışları yüzde 27.6 artan Aselsan ve TAI, ilk 100 sıralamasında 5'er basamak birden tırmandı.
'Takbul teknolojisi' suçlulara göz açtırmayacak
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan ’takbul gözlüğü’ sayesinde şüpheliler ve suçlular gözden kaçmayacak.
NASA, Kepler teleskobunun yeni keşfini açıklayacak
NASA, Kepler teleskobunun yeni keşfini 14 Aralık'ta basın toplantısıyla duyuracağını açıkladı.
TÜBİTAK ve HAVELSAN'dan yerli radar sistemi
Tamamen yerli üretim olan ilk milli radar sistemi MGR, Gaziantep Havalimanı'na kurulacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Liderler Kudüs için İstanbul'da

Liderler Kudüs için İstanbul'da

215
Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

98
HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

191
İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

155
Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

61
Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

31
Meclis'te haddini bildirme tartışması

Meclis'te haddini bildirme tartışması

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM