Twitter'da flood yapma kolaylaşıyor

Twitter 140 karakteri 280 karaktere çıkarsa da bazen anlatmak istenenler sayfalarca sürebiliyor. Yazacaklarımız bir twitten fazla sürdüğünde eskiden numaralandırarak yazardık daha sonra kendimize yanıt göndermeyi keşfettik. Fakat zaman zaman yanlış tweetimizi yanıtlayarak anlaşılmaz yazılara imza atabiliyoruz. Tabi floodumuz bitmeden önce araya giren başka yanıtlar ile de bölünebiliyor.

FLOOD YAPMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Tüm bunlara önlem olarak Twitter yeni bir özelliği devreye sokuyor. "Threads" yani "konular" adı verilen bu özellikle artık twit atarken yanlızca artı "+" butonuna basarak birbirine bağlı twitler yazabilecek yayınla dediğinizde de tüm twitler hep birlikte ancak sırasıyla yayınlanacak.

Hem takipçilerinizin okuması hem sizin paylaşmanız açısından oldukça yapıcı ve kolaylaştırıcı bir özellik olacağa benziyor.