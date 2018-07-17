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Üç bin yıllık tarih: Amasra

Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok eser barındıran Amasra'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar yapılıyor.

AA | 17.07.2018 - 10:39..
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Cenevizliler dönemine ait tarihi kalenin UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendiği Bartın Amasra, kalıcı listeye girmek istiyor. Bunun için çeşitli kurum ve kuruluşlar koordineli çalışmalar yapıyor.

Helenistik, arkaik, klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle adından söz ettiriyor.

Üç bin yıllık tarih: Amasra

3 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" başlıklı adaylık dosyasıyla 2013'te Amasra Kalesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenmesi üzerine ilçede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Oluşturulan komisyon, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin belirlediği kriterlerden bir veya birkaçını karşılamasının yanında otantiklik, bütünlük ve iyi korunmuşluk gibi diğer koşulların da sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Üç bin yıllık tarih: Amasra

GEÇİCİ LİSTEYE EKLENDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, 3 bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle Amasra'nın keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğunu söyledi.

Fuat Dursun, "Geçici listeye eklenen Amasra Kalesi'nin, Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak alınması için kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli biçimde çalışma yürütülüyor. İlk etapta Amasra'nın stratejik eylem planını oluşturduk. Buradaki amacımız, UNESCO Dünya Miras yolunda yeni yaklaşımların gerçekleştirilmesini sağlamak, istihdamı artırmak ve ilimizdeki turizm sektörünü ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamak." dedi.

Üç bin yıllık tarih: Amasra

HEDEF KALICI LİSTEYE GİRMEK

Fuat Dursun, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilmenin zor bir süreç olduğunu da anlatarak, "Amasra'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenmesi son derece önemlidir fakat bunu kalıcı hale getirebilmemiz için oldukça yüksek seviyeye çıkmamız, farkındalık yaratmamız lazım. Amasra'yı, koruyabildiğimiz oranda, yani tarihi ve doğal güzelliklerimizi muhafaza ettiğimiz oranda Dünya Miras Listesi'ne dahil edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Üç bin yıllık tarih: Amasra


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