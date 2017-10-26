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Uçan balonlarla 25 kilometre uçtu

İngiltere’nin Bristol kentinden Tom Morgan 100 tane helyum dolu balonla 2438 metreye ulaşarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

26.10.2017 - 16:17
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İngiliz Tom Morgan, çocukluk hayali olan uçan balonlar ile seyahat etme fikrini yıllar sonra gerekleştirdi. 38 yaşındaki maceraperest helyum dolu balonlarla yerden 2 bin 438 metre yüksekte 25 kilometre uçuş gerçekleştirdi.

HER ANI "BÜYÜLÜ" YOLCULUK

Güney Afrika semalarında 25 kilometre uçan Morgan, kamp sandalyesine kendini bağlayarak su fıçılarını denge için kullandı. 100 tane helyum dolu balonu şişirmek için iki gün uğraşan Morgan, yolculuğunun her anının “büyülü” olduğunu söyledi.

Uçan balonlarla 25 kilometre uçtu

Uçan balonlarla 25 kilometre uçtu VİDEO

İlk denemesini Botsvana'da yapan Morgan başarısız olunca Güney Afrika semalarında şansını bir kez daha denemeye karar verdi. Morgan en büyük zorluğunun hava akımını doğru biçimde yakalamak ve balonların patlamasını engellemek olduğunu ifade etti.

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