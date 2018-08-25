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Ukrayna Bağımsızlık Günü kutlamalarında ABD bayrakları

Ukrayna'da gerçekleştirilen bağımsızlık günü kutlamalarında ABD bayrakları dikkat çekti. Rusya'nın hakimiye sahasında bulunan ülkedeki geçit töreni Kremlin ile olan ilişkileri daha da gerecek.

Haber Merkezi | 25.08.2018 - 16:57..
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Ukrayna Bağımsızlık Günü kutlamalarında ABD bayrakları

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bağımsızlık günü kutlamaları gerçekleştirildi. Resmi törenlerle yapılan kutlamaya Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko da katıldı. Askeri geçitlerin de yapıldığı törende ABD bayraklı askeri gruplar dikkat çekti.

Ukrayna Bağımsızlık Günü kutlamalarında ABD bayrakları

ABD BAYRAKLARI

Ukrayna, Kırım krizinden bu yana Rusya ile oldukça soğuk ilişkilere sahip. Özellikle Rusya'nın denetim sahasında bulunan Ukrayna'da başkent Kiev'de yapılan törende ABD bayraklı askerlerin geçiti gerçekleşti.

Ukrayna Bağımsızlık Günü kutlamalarında ABD bayrakları

Askerlerin resmi törende ABD ve İngiliz bayraklarıyla yaptığı geçişe ilişkin Kremlin'den henüz resmi bir açıklama gelmese de bu durumun hoş karşılanmayacağı tahmine diliyor.

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