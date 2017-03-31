Ukrayna istihbarat yetkilisi patlama öldü

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensubu kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Donetsk Polis Merkezi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Mariupol şehir merkezinde bir otomobilde patlama olduğu belirtildi. Otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Donetsk Bölge Savcılığı, ölen kişinin Ukrayna Güvenlik Servisine (SBU) mensubu olduğunu kaydetti. Patlamanın ardından şehir merkezinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Patlamanın nedeni konusunda henüz bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.