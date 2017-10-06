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Ukrayna Parlamentosu’nda kavgalı oylama

Donbas’ın yeniden entegrasyonunu içeren kavgalı yasa tasarısı, Ukraynalı milletvekillerinin çoğunluğunun desteği ile kabul edildi.

06.10.2017 - 14:59
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Parlamento genel kurulunda “Donbas’ın yeniden entegrasyonu” yasa tasarısı 233 milletvekilinin oyu ile kabul edildi.

Ukrayna Parlamentosu’nda kavgalı oylama

İKTİDAR VE MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA TARTIŞMA

Genel kurul salonunda tasarı ile ilgili görüşmeler sırasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga yaşandı.

Kabul edilen yasada, Rusya Federasyonu "saldırgan devlet" olarak tanımlarken, Donetsk ve Lugansk bölgelerinde Rusya’nın yasal olarak bulunmadığı ve hiçbir toprak hakkına sahip olmadığı vurgulanıyor.

Ukrayna Parlamentosu’nda kavgalı oylama

HAK İHLALLERİNDEN UKRAYNA SORUMLU OLMAYACAK

Rus askeri birliklerinin yanı sıra, silahlı Rus yanlısı ayrılıkçı yönetimin uluslararası hukuk kurallarına karşı çıktığı ve bütün faaliyetlerinin de geçersiz olduğu kaydedilen yasaya göre, bölgedeki silahlı operasyonların kontrolünü sağlayacak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi kurulacak.

Ayrıca yasaya göre, Donbas’ta hükümet kontrolü dışındaki topraklardaki hak ihlallerinden Ukrayna sorumlu olmayacak.

Ukrayna Parlamentosu’nda kavgalı oylama

ARBEDE YAŞANDI

Tasarının görüşüldüğü esnada Parlamento etrafında sıkı güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri ile düzenlemeye karşı çıkan bazı muhalif gruplar arasında arbede yaşandı.

Donbas’ın yeniden entegrasyonuna ilişkin tasarı dün akşam Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun önerisi olarak gelmiş ancak genel kurulda yaşanan arbede nedeniyle oylama bugüne ertelenmişti.

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